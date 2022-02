Uskoro odluka o Vučićevoj kandidaturi za predstojeće izbore

Danas pre 1 sat | Vojin Radovanović/Danas Online

Odluka o kandidaturi Aleksandra Vučića za predstojeće izbore biće doneta uskoro, saopštila je Ana Brnabić nakon sednice Predsedništva SNS-a i zasedanja Glavnog odbora te stranke u Kombank dvorani u Beogradu.

Brnabić je na pitanje ko će biti kandidat stranke za predsednika Srbije, rekla da će se o tome odlučivati na narednim sednicama Predsedništva i Glavnog odbora stranke. „Aleksandar Vučić još razmišlja o kandidaturi“, navela je Brnabić na konferenciji za medije. Dodala je i da će se na listi SNS naći i ona, kao i neki aktuelni ministri. „SNS vidi, i to nije tajna, Aleksandra Vučića kao kandidata, mislim da je to apsolutno najbolje za Srbiju, da je to jedina opcija da