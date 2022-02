Jokić blokadom u poslednjoj sekundi obezbedio pobedu Denveru (video)

Sportski žurnal pre 1 sat

Denver sada ima 31 pobedu i 25 poraza

Denver Nagetsi su u gostima savladali Toronto sa 110:109 zahvaljujući Nikoli Jokiću, koji je u poslednjoj sekundi pod svojim košem blokirao šut Odžija Anunobija. Jokić je u izjednačenom meču pružio još jednu sjajnu partiju, sa dabl-dabl učinkom. Za 35 minuta na terenu postigao je 28 poena, zabeležio 15 skokova i šest asistencija. FROM OUT OF NOWHERE. NOT TODAY, BUDDY!!!!! pic.twitter.com/SIxr0snz0t Kod gostiju istakli su se još Džef Grin sa 19 i Aleks Gordon sa 13