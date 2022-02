Danas pre podne sunčano, poslepodne umereno naoblačenje

Nova pre 39 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, samo na jugu i istoku pretežno oblačno uz mogućnost pojave kratkotrajnog snega ili kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne će biti umereno naoblačenje sa zapada, na severu i zapadu ponegde sa kratkotrajnom kišom, na jugu i istoku postepeno razvedravanje. Duvaće slab vetar, u košavskom području umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minust tri do tri stepena Celzijusa, najviša dnevna u većini mesta od 10 do 13 stepeni Celzijusa, na istoku do šest stepeni. U Beogradu će ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, posle podne umereno naoblačenje.