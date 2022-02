Putin podsjetio NATO na bombardovanje Beograda

Al Jazeera pre 44 minuta | Izvor: Agencije

To je bila velika vojna operacija uz bombardovanje jedne od evropskih prijestolnica Beograda, rekao je ruski predsjednik.

Rusija ne želi rat u Evropi i ne može da zažmiri na to kako SAD i NATO “sasvim slobodno i u svoju korist” tumače princip nedjeljive sigurnosti, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin na konferenciji za novinare poslije razgovora sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzeom u Moskvi. Govoreći o prijetnji ratom u Evropi, Putin je ustvrdio da je NATO već jednom pokrenuo rat na starom kontinentu rekavši da je to bio rat protiv Jugoslavije. Putin: Bio je to loš