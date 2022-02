Vučić sutra raspisuje izbore: Predsednik Srbije u 18 časova na Andrićevom vencu potpisuje ukaz

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto Dragan Milovanović Podsetimo, i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sutra posle podne raspisaće lokalne izbore.

On je to rekao na sastanku Kontrolnog tela Međustranačkog dijaloga u parlamentu. Tako će sutra biti raspisani i izbori za Skupštinu grada Beograda i za druge lokalne samouprave. Građani će na birališta, kako je ranije najavljivano, izaći 3. aprila.