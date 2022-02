Dačić nakon predaje liste SPS: "Mi stojimo postojano, naši stavovi se ne menjaju"

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Instagram/socijalistibeograda Lista je predata u prisustvu predsednika ovih stranaka Ivice Dačića, Dragana Markovića Palme i Ivana Karića. - Veoma sam zadovoljan time što nikada brže nismo sakupili potpise i predali listu.

To me posebno raduje i to je jedan dokaz da postoji veliki elan i energija širom Srbije u očekivanju početka predizborne kampanje. Pored toga što na predsedničkim izborima podržavamo Aleksandra Vučića, na svim ostalim izborima naša koalicija nastupa samostalno. Naša lista se zove "Ivica Dačić - premijer Srbije", a naša lista na nivou Beograda se zove "Ivica Dačić premijer Srbije - Toma Fila gradonačelnik Beograda" - rekao je Dačić. Foto: