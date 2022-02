Putin se obratio kijevu: Rekao na koju adresu da se obrate za pregovore

Pravda pre 27 minuta | Tanjug

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da Kijev treba da sedne za pregovarački sto sa Donbasom i to što pre.

"Sve što Kijev treba da uradi jeste da sedne za pregovarački sto sa predstavnicima Donbasa i dogovori se o političkim, vojnim, ekonomskim i humanitarnim merama za okončanje ovog konflikta. Što pre to bolje", rekao je Putin nakon razgovora sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, prenosi TASS. On je rekao da su i Lukašenko i on sigurni da je primena Minskih sporazuma ključ za ponovno uspostavljanje reda i mira u Ukrajini i smirivanje tenzija. "Nažalost,