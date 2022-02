Stručnjaci o 20.000 evra majkama: Ulje na vatru za već pregrejano tržište nekretnina

Radio 021 pre 5 sati | Danas

Porodice koje dobiju dete u ovoj godini imaće pravo na subvenciju u visini do 20.000 evra ako u roku od godinu dana od rođenja deteta odluče da kupe stan ili naprave kuću.

U sklopu politike podsticanja nataliteta, građani koji se odluče da grade kuću u devastiranim opštinama mogu da dobiju subvenciju u iznosu i do 50 odsto vrednosti radova, dok za gradnju u ostalim lokalnim samoupravama mogu da računaju na maksimalno 20 odsto. U slučaju kupovine stana ili kuće, država će svežim roditeljima pomoći sa do 20 odsto vrednosti kupoprodajnog ugovora, a najviše do 20.000 evra. Ukoliko se kupuje nekretnina na kredit, država pomaže učešćem