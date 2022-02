Malo toplije. zatim sledi naoblačenje s kišom

Dnevnik pre 3 sata | Dnevnik.rs

NOVI SAD: Malo toplije i suvo pre podne, a zatim sledi naoblačenje sa kišom. Vetar slab do umeren južni. Pritisak ispod normale. Temperatura od 2 do 12 stepeni.

VOJVODINA: Toplije uz novo naoblačenje sa kišom, najpre na severu Vojvodine, a kasnije i u ostalim krajevima. Vetar slab do umeren. Pritisak ispod normale. Temperatura od 0 do 14 stepeni. SRBIJA: Toplije i suvo pre podne, a sredinom dana i popodne naoblačenje sa kišom. U noći ka utorku zahlađenje sa kišom i susnežicom. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Temperatura od -1 do 18 stepeni VREME NAREDNIH DANA: U utorak hladnije i promenljivo