Uhapšen osumnjičeni za ubistvo muškarca u Zemunu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu su uhapsili I.

N. (45) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se tereti da je jutros oko 5.50 časova na Batajničkom drumu u Zemunu nožem izbo tridesetjednogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Mediji prenose da je ubijen radnik zaposlen u obližnjem preduzeću.