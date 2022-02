Euronews pre 1 sat | Autor: Euronews Srbija

Jedna osoba lakše je povređena večeras u sudaru autobusa gradskog prevoza koji saobraća na liniji 48 i automobila marke "hjundai". Udes se dogodio u Ulici 27. marta, a kako se može videti na fotografiji sa lica mesta objavljenoj na Instagram profilu 192_rs, autobus i automobil trenutno se nalaze na autobuskom stajalištu.