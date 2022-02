Prva slika drame Na Ibarskoj kod Lazarevca: Vozač poginuo u sudaru s Lastinim autobusom, povređeno 7 putnika vatrogasci seku lim

Kurir pre 9 sati

Na Ibarskoj magistrali kod naselja Šopić jutros oko 9 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba stradala.

Nesreća se dogodila kada su se sudarili automobil i autobus Lasta. Vatrogasno-spasilačka služba je izašla na teren jer je jedna osoba bila zaglavljena u automobilu. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na lice mesta su upućena dva vatrogasna vozila sa pet vatrogasaca iz Lazarevca. Osoba koja je oslobođena iz automobila je nažalost preminula, dok je povređeno sedam putnika iz autobusa. Oni su prevezeni u bolnicu, a saobraćaj nije u prekidu.