U Zaječaru hapšenje zbog razbojništva

Glas Zaječara pre 3 sata | Anđela Risantijević

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su S.

M. (1984) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo. Sumnja se da je on, sinoć oko 20 sati u Zaječaru, preteći radnici veterinarske apoteke uzeo veću sumu novca. Policija ga je ubrzo pronašla nedaleko odatle sa svim ukradenim novcem koji je vraćen vlasniku. S. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.