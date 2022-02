Skraćeno radno vreme kovid ambulanti u Srbiji

N1 Info pre 54 minuta | Autor:nova.rs, Tanjug

Radno vreme kovid ambulanti u Srbiji od danas će biti skraćeno, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, Kovid ambulante radiće od 7 do 17 časova, osim u Nišu gde će od subote, 26. februara raditi od 7 do 20 časova.

Iz niškog Doma zdravlja naveli su da će do subote raditi nepromenjeno, a da će nakon toga raditi do 20 časova u dve preostale ambulante – “Duvanište” i ona u okviru centralnog objekta Doma zdravlja, prenose Južne vesti. Napominje se da će noćna kovid ambulanta u Železniku u Beogradu biti ukinuta od 24. februara. Iz Ministarstva poručuju i da će Gradski zavod za plućne bolesti u Beogradu do petka biti u kovid sistemu, posle čega će se izvršiti dezinfekcija, a od