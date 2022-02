Stupaju na snagu sankcije EU protiv Rusije

Slobodna Evropa pre 54 minuta

Ambasadori država članica Evropske unije(EU) odobrili su prvi paket sankcija protiv Rusije i pokrenuli pisani postupak s rokom do 15 sati s kojim će odluka biti konačno usvojena, objavilo je francusko predsjedništvo Vijeća EU-a, piše Reuters.

Odluke sa zakonskom snagom u EU-u može donijeti samo Vijeće u bilo kojem formatu ili pisanim postupkom. Kako u srijedu, 23. februara, nema nijednog formalnog ministarskog sastanka, pokrenut je pisani postupak s rokom do 15 sati. Pisani postupak podrazumijeva slanje vladama svih država članica pitanja slažu se s nekom određenom odlukom na koji trebaju odgovoriti do određenog roka. Eventualni izostanak odgovora neke država članice do zadanog roka tumači se kao