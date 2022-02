Ministar Nedimović i poljoprivrednici u Šapcu nisu postigli dogovor, protestna vožnja kroz grad

Danas pre 2 sata | K.V.

Sastanak ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića i delegacije poljoprivrednika u Šapcu, zavšen je bez konkretnih dogovora.

Ministar je garantovao da će uvoz smrznutog mesa i mleka u prahu biti stopiran i da će deo subvencija koje država duguje poljoprivrednicima biti isplaćene do 10. marta. “ To su reči ministra Nedimovića, mi nemamo ništa napismeno“, rekao je Dušan Tufegdžić, predstavnik delegacije poljoprivrednika. „Vezano za subvencije koje su većim delom predate početkom ove godine, one neće biti isplaćene do 10. marta, nego tek posle aprila, što znači posle izbora“, kazao je