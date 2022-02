Bajden upozorio da se Putin neće zaustaviti na Ukrajini

Danas pre 3 sata | Spoljna Rubrika

Predsednik SAD Džozef Bajden je upozorio da se ruski predsednik Vladimir Putin najverovatnije neće zaustaviti širenjem na Ukrajinu. „On ima mnogo veće ambicije od Ukrajine.

On zapravo želi da ponovo uspostavi bivši Sovjetski Savez. O tome se ovde radi“, rekao je Bajden, preneo je Gardijan. „I smaram da su te njegove ambicije u potpunoj suprotnosti u odnosu na mesto gde je stigao svet.“ President Biden on President Putin: "He has much larger ambitions than Ukraine. He wants to, in fact, re-establish the former Soviet Union. That's what this is about." https://t.co/RdYLvfum24 pic.twitter.com/6RzdFnifTM — MSNBC (@MSNBC) February 24, 2022