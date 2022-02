"Putin je agresor, izazvao je rat!" Uvrede Bajdena na račun ruskog predsednika

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

Foto: AP Photo/Alex Brandon Predsednik SAD DŽo Bajden saopštio je danas na konferenciji za medije da su nedeljama upozoravali na ovo što se dešava u Ukrajini. - Putin je agresor, Putin je izabrao rat - rekao je Bajden.

On se prvobitno obratio na Tviteru rekavši da se složio sa liderima G7 o uvođenju oštrih sankcija Rusiji. This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w — President Biden (@POTUS) February 24, 2022 Sastanak lidera održava