Vremenski vikend rolerkoster: Nekoliko hladnih dana je pred nama: Nadvijaju se tmurni oblaci nad našom zemljom, biće kiše, a u ovim krajevima će se ponovo zabeleti

Blic pre 2 sata

U Srbiji danas pretezno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa formiranjem snežnog pokrivača.

Najniža temperatura od -1 do 3, najviša od 3 do 9 stepeni. Vetar umeren, u Vojvodini i u planinskim predelima povremeno jak severni i severoistočni, saopštio je RHMŽ. I u Beogradu pretežno oblačno, hladnije, povremeno sa kišom. Vetar umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 3, najviša oko 6 stepeni. Sutra i u ponedeljak i dalje pretežno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa