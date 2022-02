Kišobran je danas obavezan - Srbiju očekuju padavine! Prvo kiša, a posle i sneg - evo kada stiže toplije vreme

Mondo pre 2 sata | Uroš Matejić

Minimalna temperatura od -2°C u Dimitrovgradu do 3°C na severu, a maksimalna dnevna od 4°C u zapadnoj Srbiji do 9°C u Negotinu i na severu Vojvodine.

Minimalna temperatura od -2°C u Dimitrovgradu do 3°C na severu, a maksimalna dnevna od 4°C u zapadnoj Srbiji do 9°C u Negotinu i na severu Vojvodine. U Srbiji u subotu hladnije i oblačno sa kišom u većini predela, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. U zapadnoj i centralnoj Srbiji je moguća susnežica u nižim predelima. Samo bi na severu Vojvodine i krajenjm jugu Srbije preovlađivalo suvo vreme ili sa zanemarljivo malo padavina. Vetar slab do umeren severni.