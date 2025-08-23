Krivična prijava protiv Bojovića i Miloševića podneta i VJT u Novom Sadu

NOVI SAD - Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu je podneta krivična prijava protiv bivših funkcionera preduzeća "Infrastruktura Železnice Srbije" AD Beograd Nebojše Bojovića i Milutin Miloševića.

Kako Tanjug saznaje, Bojović i Milošević su prijavljeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine usled čega je stradalo 16 ljudi. Ista krivična prijava je 22. avgusta podneta Vrhovnom javnom tužilaštvu i Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, pa se očekuje da barem jedno od ova tri tužilaštva pokrene postupak i proveri