Vremeplov: Rođen Stevan Stojanović Mokranjac

NOVI SAD - Na današnji dan 1856. godine rođen je srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac. Bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva i član Srpske kraljevske akademije. Muziku je studirao na Velikoj školi u Beogradu i na konzervatorijumima u Minhenu, Rimu i Lajpcigu, a po povratku u otadžbinu osnovao je Srpsku muzičku školu i Beogradski gudački kvartet. Njegove kompozicije odlikuje izvanredan, umnogome neprevaziđen, smisao za umetničku obradu narodnih pesama, pri čemu su rukoveti

Danas je petak, 9. januar, deveti dan 2026. godine. 1792- Mirom u Jašiju okončan je Rusko-turski rat, koji je Osmansko carstvo započelo avgusta 1787. Reka Dnjestar postala je granica između dve zemlje, a Rusija je dobila crnomorsko primorje između reka Bug i Dnjestar s gradom Očakov. Potvrđen je i dokument iz 1783. o pripajanju Rusiji poluostrva Krim i oblasti Kuban. 1873- Umro je je francuski car Šarl Luj Napoleon III Bonaparta, sinovac cara Napoleona I,
