Na današnji dan 9. januar

Danas je petak, 9. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

475. – Flavije Vasilisk (lat. Flavius Basiliscus Augustus) postaje vizantijski car. 1792. – Mirom u Jašiju, kojim je okončan rusko-turski rat započet u avgustu 1787. godine, Rusija proširuje svoju granicu do reke Dnjestar. 1793. – Žan-Pjer Blanšar (Jean-Pierre Blanchard) izvodi prvi let balonom iznad severnoameričkog kontinenta. 1804. – Ispred manastira Moravica Turci ubijaju srpskog arhimandrita Georgija Đorđevića Hadži-Đeru, narodnog prvaka u rudničkom kraju.