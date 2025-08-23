Krivične prijave protiv bivših funkcionera Infrastrukture železnice Srbije zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu

Naslovi.ai pre 1 sat

Poslanici vladajuće koalicije podneli krivične prijave protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića zbog zloupotrebe službenog položaja

Protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića, bivših funkcionera preduzeća "Infrastruktura železnice Srbije" a.d. Beograd, podneta je krivična prijava Vrhovnom i Višem javnom tužilaštvu zbog zloupotrebe službenog položaja u vezi sa padom nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, kada je poginulo 16 osoba. Nedeljnik Danas N1 Info Serbian News Media

Krivičnu prijavu su podneli poslanici vladajuće koalicije, uključujući Uglješu Mrdića iz SNS-a i Đorđa Komlenskog iz Pokreta socijalista. Prijava je objavljena u više medija bliskih vlastima, a podneta je i Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Radio 021 Serbian News Media RTV

Podnosioci prijave navode da postoje osnovi sumnje za krivično delo zloupotrebe službenog položaja u vezi sa tragedijom na železničkoj stanici. Incident je izazvao veliku pažnju javnosti i pravosudnih organa. Sputnik Blic RTS