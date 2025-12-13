Da li ste se upecali na “rage bait”?

Velike priče pre 22 minuta  |  Piše Zorica Marković
Da li ste se upecali na “rage bait”?

To je kada neko pravi nešto što te namerno nervira da bi dobio što više pažnje jer upravo besni komentari donose milionske preglede

Sidni Svini postala je letos žrtva sopstvene uloge u reklami za dobre farmerke, iako je svesno ušla u nju. Posledice kontroverzi i salve mržnje na mrežama slile su se na American Eagle ali pre svega na mladu Sidni, koja je osetila šta znači rage bait, reč godine po Oksfordskom rečniku. Igra reči u reklami za plave farmerke – blue jeans ili genes kao geni dovela je do toga da je reklama proglašena rasističkom, propagandnom, i namerno rage bait. Sidni Svini u reklami
