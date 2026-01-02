Prokletstvo Tomislava Nikolića stiglo je i na koncertnu mapu Balkana

Proteklu muzičku 2025. obeležili su plač i euforija na reunionu Oasisa i Radioheada, o Tejlor Svift pričaju i američki i srpski predsednik ali i prodavačice jaja na Kaleniću, žene i dalje dominiraju muzičkom scenom (Lady Gaga, Rosalia, Sabrina Carpenter...), ženske pop zvezde se ispovedaju o prekidu trudnoće ili raspadu braka i sve te psihoterapijske ispovesti ih dovode na prva mesta top-lista

Ako pogledamo mesto broj jedan britanske top-liste albuma (UK album charts), poslednje u 2025, videćemo da je na vrhu “Wish You Were Here” benda Pink Floyd iz 1975. Ako se prebacimo na listu singlova, tu je očekivano i logično Džordž Majkl sa “Last Christmas” koji ima rezervisanu šampionsku božićnu nedelju. Na listi albuma nalaze se i Fleetwood Mac, Oasis (logično), ali nikako se ne može reći da je poredak na top-listi predvidela Dua Lipa imenom svog albuma i