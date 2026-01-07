Sahranjena Brižit Bardo: Pojavio se sin za kog je rekla da je "tumor", stigla i ova omražena političarka

Mondo pre 52 minuta  |  Đorđe Milošević
Sahranjena Brižit Bardo: Pojavio se sin za kog je rekla da je "tumor", stigla i ova omražena političarka

Sahrana francuske ikone Brižit Bardo održana je u Sen Tropeu, a njen suprug je tom prilikom otkrio da je preminula od raka nakon dve operacije.

Stotine poštovalaca okupile su se na sahrani uprkos hladnim zimskim temperaturama. Crkvena služba u crkvi Notr Dam de l'Asompsion prenošena je na javnim ekranima širom Sen Tropea. Ceremonija je opisana kao događaj bez pompe, u skladu sa Bardoinim željama. "Biće jednostavno, baš onako kako je Brižit želela", rekao je Bruno Žaklen, portparol Fondacije Brižit Bardo. Sahrani je prisustvovala omražena liderka krajnje desnice Marin le Pen, što je podsetilo na Bardoine
