UN: Više od 50.000 Ukrajinaca pobeglo iz zemlje za manje od 48 sati

Danas pre 10 sati | Beta

Zagrebačka filharmonija izbacila je iz večerašnjeg programa u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu dva od tri dela ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog u znak solidarnosti s Ukrajinom.

On je juče naveo da u Ukrajini ima 100.000 raseljenih. Ruska invazija pokrenuta u četvrtak u zoru dovela je do toga da je destine hiljada Ukrajinaca počelo da se pokreće, i stižu na granice EU, Moldavije, Poljske, ali i Mađarske i Rumunije. „Više od 50.000 ukrajinskih izbeglica pobeglo je iz svoje zemlje za manje od 48 sati većinom ka Poljskoj i Moldaviji i još mnogi drugi su krenuli ka granicama“, napisao je u tviter poruci Filipo Grandi. On je zahvalio vladama i