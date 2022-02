Požar u restoranu na Tošinom bunaru: Nema povređenih, dogašivanje je u toku

Euronews pre 31 minuta | Autor: Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, lokalizovali su požar koji je jutros oko 8.25 časova izbio u jednom restoranu u Ulici Tošin bunar u Novom Beogradu.

MUP Srbije U ovom požaru nema povređenih osoba, a brzim i efikasnim radom vatrogasno-spasilačke ekipe sprečile su da se vatrena stihija proširi na okolne objekte. U intervenciji učestvuje 30 vatrogasaca-spasilaca sa sedam vozila i dogašivanje je u toku. Uskoro opširnije na Euronews.rs