Ukrajina podnela zahtev za članstvo u EU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je potpisao zahtev za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji.

Šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Sibiha napisao je na Fejsbuku da su dokumenti "na putu za Brisel". Na društvenim mrežama su objavljene i fotografije na kojima se vidi kako Zelenski potpisuje zahtev za članstvo u EU, u prisustvu premijera Denisa Šmihala i predsednika parlamenta Ruslana Stefančuka. @ZelenskyyUa has signed an application for EU membership. pic.twitter.com/32ZZ44P6wq — KyivPost (@KyivPost) February 28, 2022 Podnošenje zahteva za članstvo u