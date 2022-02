Pretučena srpska pevačica: Marina otkrila potresne detalje - tukli je pendrekom u Vrnjačkoj Banji! (foto)

Večernje novosti pre 28 minuta | Novosti online

Foto: Facebook printscreen/Marina Radosavljevic Kako je napisala na svom Fejsbuk profilu, nju su napala dvojica maskiranih muškaraca, a ovdašnja policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja.

Marina je napisala da su je muškarci napali bez razloga, poprskali je suzavcem, oborili na zemlju i udarali pendrekom. - To se dogodilo nedaleko od lokala gde je trebalo da nastupim. Dvojica krupnijih muškarca napala su me bez bilo kakve verbalne konverzacije. Jedan od njih nespretno je prskao suzavcem, drugi me oborio i obojica tukli pendrekom bez objašnjenja i meni znanih motiva - napisala je Marina na svom profilu uz fotografiju povređene ruke. Ona navodi i da