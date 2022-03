Aleksić nastavio sramnu predstavu u sudu: „Mislile da grupa postoji zbog njih“

Nova pre 2 sata | Autor:Sofija Bogosavljev

Miroslav Mika Aleksić, reditelj i vlasnik škole glume "Stvar srca" nastavio je danas da iznosi svoju odbranu pred Višim sudom u Beogradu.

Aleksić je nastavio svoju odbranu tamo gde je stao prošlog puta, govoreći o načinu držanja časova u svojoj školi glume. Ponovo je, kao i prošlog puta, počeo svoje izlaganje započeo metaforama, a nakon više opomena sudije počeo je da govori po tačkama optužnice. „Koncept Stvar srca je smisao života, da oni kroz igru dođu do smisla. U javnosti se to doživljava kao škola glume, Mikina škola, a to je u stvari stvar srca“, rekao je Aleksić. Predložio je da se emituje