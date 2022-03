RTS pre 1 sat

U Srbiji ujutro slab i umeren mraz. Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od -6 do 0 , najviša od 6 do 10 stepeni.

Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -6 do 0 , najviša od 6 do 10 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra promenljivo oblačno, a moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 8 stepeni.