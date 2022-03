Naredna 24 sata smenjivaće se sva godišnja doba: Drastičan skok temperature, zatim kiša i sneg, a evo kad konačno stiže lepo vreme

Kurir pre 2 sata

Tokom jutra moguć slab i umeren mraz, a preko dana promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom.

Jutarnja temperatura od -6 do nula, najviša dnevna od šest do 10 stepeni. Uveče u većem delu zemlje razvedravanje. Danas u našoj zemlji nakon hladnog jutra, tokom dana oblačno, ponegde kiša. Maksimalna temperatura do 10 stepeni. U Srbiji sutra ujutro moguć slab i umeren mraz, a tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. U Beogradu se očekuje slab mraz, a tokom dana promenljivo oblačno uz mogućnost krakotrajne kiše. Jutarnja temperatura u prestonici od