Bajatović: Gas neće poskupeti do kraja maja, energenata ima dovoljno

Radio 021 pre 1 sat | Beta

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da "nema nijednog razloga da u Srbiji ne bude dovoljno energenata" i da gas neće poskupeti do kraja maja.

On je za TV Prva rekao da Srbijagas ima dovoljno novca, da je skladište u Banatskom dvoru "napunjeno koliko se moglo" i da bi uz dodatak mazuta, Srbija "mogla energetski da izdrži do leta". Bajatović je više puta ponovio da su vesti o nestašici goriva izazvali špekulanti, koji zbog ograničenja cene nisu zadovoljni zaradom, kao i političari koji kažu da "čim vlast kaže da je sve u redu, to znači da nije". Najavio je nastavak pregovora sa Rusijom o novom