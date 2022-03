Dnevnik pre 3 sata | Dnevnik.rs

​​​​​​​VOJVODINA: Oblačno sa kišom i susnežicom. Vetar umeren istočni.Pritisak malo iznad normale. Temperatura od -2° do 7 stepeni. Uveče kiša i susnežica sneg.

NOVI SAD: Oblačno sa kišom i susnežicom. Vetar umeren istočni. Pritisak iznad normale. Temperatura 0 do 5 stepeni SRBIJA: Oblačno sa kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom. Pritisak malo iznad normale. Temperatura od -2 do 7 stepeni. Uveče kiša, susnežica sneg. NAREDNIH DANA: U ponedeljak oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Pritisak malo iznad normale. Temperatura od 0 do 6 stepeni. Do kraja iduće sedmice vrlo hladno za ovo doba godine i pretežno