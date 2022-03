„Očajni“ Lebron ubacio 56 poena: Važna je samo pobeda

Sport klub pre 10 sati | Autor:Ivana Salapura

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms izjavio je da mu u ovom trenutku nije bitno što je ubacio 56 poena protiv Golden Stejt Voriorsa, već da je jedino bitno što je njegov tim pobedio.

Lejkersi su savladali Voriorse 124:116, a ‘Kralj’ je meč završio sa 56 poena i 10 skokova. Na pitanje šta ga je motivisalo u ovoj utakmici, Lebron je kratko odgovorio: „Očaj“. Lejkersi su ovom pobedom prekinuli niz od četiri poraza, te su trenutno na devetom mestu na tabeli Zapadne konferencije. „Pitali su me kakav je osećaj dati 56 poena… Rekao sam da me u ovom trenutku za to nije briga, da sam samo srećan jer smo pobedili. Naši navijači su zaslužili ovo. Nismo