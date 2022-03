EU planira da okončna zavisnost od ruskog gasa ‘znatno pre 2030’.

Slobodna Evropa pre 56 minuta

Evropska komisija objavila je u utorak planove da smanji zavisnost EU od ruskog gasa za dve trećine ove godine i prekine oslanjanje na ruske isporuke goriva „znatno pre 2030. godine“, prenosi Rojters.

Ona je saopštila da će to učiniti prelaskom na alternativna snabdevanja i bržim širenjem čiste energije u skladu sa planovima, za čije sprovođenje će u velikoj meri biti odgovorne nacionalne vlade. EU će se fokusirati na to da blok postane nezavisniji do sledeće zime, što će biti prvi veliki izazov jer Evropa dobija skoro 40 odsto svog gasa iz Rusije, dok SAD proizvodi sopstveni prirodni gas. EU duže od decenije ne može da rešava pogoršane političke odnose sa