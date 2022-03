Vozači kamiona iz Srbije uspeli da napuste Ukrajinu

Slobodna Evropa pre 8 sati

Četvorica vozača kamiona, državljana Srbije, koji su deset dana bili zatočeni na graničnom prelazu Jagodin između Ukrajine i Poljske prešli su jutros, 8. marta, granicu.

Oni su ušli u Poljsku i uputili se ka Srbiji, rekao je za Radio televiziju Srbije (RTS) predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. "To je zaista velika stvar uz ogromnu pomoć države. Ja sam takođe bio tu da koordiniram i na neki način da komuniciramo s tim vozačima i kompanijama za koje rade", rekao je on za RTS. Čadež je istakao da se u Ukrajini, u okolini Kijeva trenutno nalazi još jedan vozač i da se nada da će i on uskoro biti prebačen kući. Problem sa