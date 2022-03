Đorđević: Nema prave prosrpske i proruske opozicije na izborima

Danas pre 1 sat | Danas Online

Predsednik pokreta Oslobođenje Mlađan Đorđević oglasio se saopštenjem odgovarajući na glasine da će se pojaviti na predsedničkim izborima 3. aprila kao otvoreno „proruski“ kandidat.

On je ocenio da se kao posledica ukrajinske krize pokazalo da „nijedna opcija u Srbiji ne zastupa niti pravo prorusko niti pravo prosrpsko stanovište“, saopštio je taj pokret. „Sve stranke kalkulišu i niko ne daje otvorenu podršku Rusiji, iako se na velikom mitingu u Beogradu videlo kakav je stav srpskog naroda“, smatra Đorđević. Kako je navedeno u saopštenju, on dodaje i da se odsustvo podrške operaciji Rusije očekivalo od Vučića i SNS. „Vučić nas je na to već