Proleće konačno na vidiku: Danas takođe oblačno, ponegde čak i sa snegom, ali sunce se polako pomalja

Kurir pre 4 sati

Vreme danas i dalje pretežno oblačno i veoma hladno.

Jutarnja temperatura od -6 do -1 stepen, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. U Beogradu oko 5 stepeni. Duvaće umeren i pojačan, a u četvrtak na udare i jak severni i severoistočni vetar dok će duž Jadrana sve do narednog vikenda biti jake na udare i olujne bure. Na severu Srbije duži periodi sunčanog vremena. Južnije od Save i Dunava više oblaka i sneg popodne. U Beogradu pre podne sunčano, popodne naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Ujutru u rubnim delovima