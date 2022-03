Oblačno sa snegom i kišom, ali se i sunce pomalja

RTS pre 3 sata

U Srbiji oblačno i hladno vreme sa snegom i kišom. Više sunca biće na severu zemlje. Najviša dnevna temperatura ispod proseka za ovo doba godine. Hladno vreme očekuje se do kraja nedelje.

Ujutro mraz i temperatura do -6 stepeni. Na severu Srbije duži periodi sunčanog vremena. Južnije od Save i Dunava više oblaka i sneg popodne. Najniža temperatura od -6 do -1, a najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. U Beogradu pre podne sunčano, popodne naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Ujutru u rubnim delovima grada i do -5 stepeni, a najviša dnevna 5. Hladno vreme potrajaće do kraja nedelje, a naredne sedmice konačno prolećne temperature.