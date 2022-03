Vučić: Ima dovoljno i hrane i nafte, samo je pitanje cene

Novi magazin pre 46 minuta | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ima dovoljno hrane i nafte i da građani ne treba da žure sa kupovinom, a da je problem samo cena te robe.

On je rekao da je osnovni razlog zbog čega će biti zabranjen izvoz pšenice i brašna iz Srbije to što je u ponedeljak bilo zahteva da se izveze 200.000 tona pšenice na adinistrativnom prelazu Merdare i drugim. "To nikad u istoriji nije zabeleženo, nemamo toliko kamiona da prevezemo tu količinu. Prava je pomama za žitaricama", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara na otvaranju fabrike stočne hrane u Adaševcima o posledicama na velike izvoznike najavljene