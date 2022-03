Putin upozorio na rast cena hrane u svetu zbog sankcija

Biznis.rs pre 3 sata | Redakcija Biznis.rs

rusija više neće moći da izvozi dovoljno đubriva

Ruski predsednik Vladimir Putin ocenio je u četvrtak da sankcije uvedene zbog „konflikta u Ukrajini“ mogu dovesti do svetskog poskupljenja prehrambenih proizvoda jer Rusija više neće moći da izvozi dovoljno đubriva. „Ako se tako nastavi to će imati ozbiljne posledice za celokupni prehrambeni sektor, porast inflacije će biti neizbežan“, rekao je on na sastanku vlade dok se najavljuje suspenzija izvoza ruskog đubriva, prenosi Beta. Rusko đubrivo zasad nije samo po