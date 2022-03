Evropu bez ruskog gasa i nafte čeka haos: Svedočimo najvećoj energetskoj krizi nakon Drugog svetskog rata, Srbija ima nafte za trećinu potreba

Blic pre 1 sat

Što rat duže traje, to je sve neizvesnija energetska sudbina Evrope, pa i Srbije. Posle zabrane uvoza gasa iz Rusije u SAD, sve su glasnije slutnje da bi i EU pod pritiskom Amerike mogla da stopira ruski gas. To bi, kako kažu stručnjaci, izazvalo nesagledive posledice po privredu u svetu. Iako bi u tom najgorem scenariju postojala alternativa da uvezemo gas iz EU i Irana, mnogima ne bi odgovaralo, jer je jedino izvesno da bi energenti koštali mnogo više. Usledilo bi zatvaranje mnogih firmi, kolaps

Prema rečima prof. dr Miluna Babića, člana Akademije inženjerskih nauka Srbije, ovo je sedma energetska kriza od Drugog svetskog rata i najozbiljnija do sada: - Dok Amerika uvođenjem ovih energetskih sankcija neće ugroziti svoju privredu, Evropu bi to ozbiljno poremetilo. Nemačka je, recimo, potpuno zavisna od ruskog gasa, a prelazak na obnovljive izvore energije ne može da se desi preko noći. To bi moglo da se dogodi tek za 15 godina. Nemačka je pogasila dosta