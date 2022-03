Može li svet bez ruskog gasa i nafte

Nova pre 39 minuta | Autor:Ana Tašković

SAD, Velika Britanija i EU najavile su da će ograničiti uvoz ruske nafte kao jednu od brojnih sankcija koje su uvedene zbog agresije Rusije na Ukrajinu.

Može li svet bez ruske nafte? SAD su najavile potpunu zabranu uvoza ruske nafte, gasa i uglja, nakon što je Ukrajina pozvala na proširenje sankcija. Velika Britanija će postepeno izbaciti rusku naftu do kraja godine, a EU smanjuje uvoz gasa za dve trećine. Vlada Velike Britnaije kaže da im to daje dovoljno vremena da pronađu alternativne zalihe, prenosi BBC. Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak rekao je da bi odbijanje ruske nafte dovelo do "katastrofalnih