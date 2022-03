Tiodorović: Kovid propusnice izgubile smisao

Glas Zaječara pre 51 minuta | Anđela Risantijević

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za RTS da su velike šanse da se ukinu kovid propusnice na Kriznom štabu, s obzirom na to da je procenjeno da je izgubljen smisao njihovog korišćenja, pogotovo što su one važile od 20 časova. „Kovid propusnice su izgubile smisao i verovatno će da se ukidaju, kao što je to u Evropi, u mnogim zemljama koje su imale strože mere, i urađeno“, naveo je Tiodorović. Prema njegovim rečima, druga tema Kriznog štaba, koji zaseda danas