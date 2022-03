Vremenska prognoza - 10. mart

RTS pre 5 sati

Još sutra vreme bez promene. Slab sneg uglavnom južnije od Save u Dunava, a u Vojvodini sunčani periodi. Ujutru mraza do -4 stepena, a najviša dnevna do 6 stepeni. U Beogradu moguć kratkotrajni pljusak snega. Temperatura do 6 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 10.03.2022. Četvrtak Promenljivo oblačno i hladno uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova snega. Na severu uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od -4 do 2, najviša od 3 do 6 stepeni. Upozorenje: Tmin <-4 stepena, verovatnoća 70%. 11.03.2022. Petak Hladno i u većem delu zemlje pretežno sunčano, osim na istoku i jugoistoku zemlje, gde se očekuje