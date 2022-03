Sledeće nedelje porast dnevnih temperatura

Dnevnik pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD: Prema prognozi RHMZ, u Srbiji se sutra ujutro može očekivati umerena, a na planinama, i jak mraz.

U toku dana na severu Srbije biće pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, na jugu i istoku još ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od -9 do -4 °C, a najviša od 1 do 5 °C. U Beogradu se sutra ujutro očekuje umeren mraz, a u toku dana pretezno sunčano i hladno. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od -7 do -4 °C, a najviša oko 4 °C. Od petka do kraja sedmice u našoj zemlji se očekuje umeren,