Zvanično Novak ne igra na turniru u Indijan Velsu!

Foto AP Novak Đoković neće igrati na Mastersu u Indian Velsu, zvanično je saopšteno iz Sjedinjenih Američkih Država.

Iako se našao u žrebu, drugi teniser sveta, zbog toga što nije vakcinisan, neće igrati u kalifornijskoj pustinji. Podsetimo, Đoković je bio prijavljen za učešće na turniru u Indijan Velsu, gde je na žrebanju dobio i protivnike. No Novak Djokovic in Indian Wells after all... https://t.co/WA235sLviE — Stuart Fraser (@stu_fraser) March 9, 2022 While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel.